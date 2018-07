Varazze. Pandanz, “l’associazione più che culturale, nata a Milano nel 2012, che si pone come obiettivo la diffusione e la promozione di arte, partendo dalla danza contemporanea per creare contaminazioni con linguaggi artistici versatili ed eclettici”, organizza a Varazze uno stage di danza estiva di tre giorni, dal 16 al 18 luglio: SolePillole è rivolto a ragazzi e ragazze a partire dai 10 anni in poi. I partecipanti saranno suddivisi in gruppi omogenei per età e livello.

Durante la tre giorni varazzina verranno elargite borse di studio per gli stage che Pandanz organizzerà nel corso dell’anno accademico 2018-19 e con gli artisti della terza edizione del festival internazionale Pillole, somministrazioni di danza d’autore che si terrà a Milano a fine 2018. A conclusione dello stage è prevista una performance nella quale si esibiranno tutti i partecipanti.

Foto 2 di 2



A guidare lo stage saranno Claudia Monticone per la classica, Virginia Spallarossa per il Laboratorio coreografico e Isaac Poldi per il Modern.

Alcune note dalla presentazione: “questo è uno stage di danza, potete usarlo sia in unica soluzione o anche in più riprese, nelle modalità e nelle dosi che più ritenete idonee. La sua efficacia si manifesta soprattutto nei confronti dello sviluppo delle esperienze artistiche, nella costruzione di occasioni di crescita e di scambio culturale. Per maggiori informazioni potete rivolgervi al vostro coreografo di fiducia, se il disturbo persiste consultate il nostro insegnante. È l’occasione per coloro i quali desiderino coniugare un prezioso momento formativo trascorrendo qualche giorno al mare nella splendida località di Varazze in Liguria. Docenti qualificati e di respiro internazionale, vi aspettano per soddisfare la vostra passione per l’arte della danza e perfezionare le vostre discipline preferite.

È indicato nel trattamento della passione per il teatro e l’arte, nei casi di grave carenza di stimoli e idee o qualora si sentisse la necessità di accrescere e condividere il proprio spirito artistico.

Se ne consiglia vivamente l’utilizzo partecipando alla somministrazione proposta dall’artista ospite.

I fenomeni più comunemente osservati sono: pruriti da ipersensibilità estetica, crisi di curiosità smodata e possibile dipendenza volontaria dal prodotto; in tale evenienza si suggerisce l’aumento del trattamento e l’adozione di una terapia adeguata. Non sono a oggi stati mai accertati effetti collaterali legati al sovra-dosaggio, si consiglia pertanto di superare le dosi indicate senza nessuna remora.

Tenere le Pillole alla portata e alla vista di tutti, specialmente dei bambini“.

Il costo dello stage, comprensivo di iscrizione, tessera associativa e copertura assicurativa è di 25 euro, più 210 euro per due discipline e 270 euro per tre discipline. L’organizzazione prevede anche una riduzione del 30% per i gruppi di almeno otto partecipanti; sono anche previste delle convenzioni con alcuni stabilimenti balneari, bar e luoghi di ristoro di Varazze.