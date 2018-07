Sistema idrico integrato: installato ad Alassio il nuovo “Inverter”

Alassio. Installato ad Alassio in “Inverter” che proietta l’amministrazione comunale di Alassio, sia per la società Sca e l’acquedotto alassino in una nuova era tecnologica della gestione della centrale di pompaggio di Regione Sgorre, nel Comune di Albenga.

Il progetto pilota che prevedeva l’installazione di un convertitore di frequenza, comunemente chiamato appunto “Inverter”, sulla pompa numero 2 da 230 cv, ha preso forma durante la stagione estiva permettendo ai tecnici Sca di raccogliere i dati necessari per la programmazione del nuovo sistema che gestirà in automatico l’intera centrale.

I benefici del nuovo sistema saranno immediati. Il meccanismo, consentendo di modulare i tempi di accessione e spegnimento delle pompa ridurrà, rispetto al passato, le sollecitazioni derivate da tali operazioni che, per soddisfare il maggiore fabbisogno idrico, durante il periodo estivo risultano essere assai frequenti.

“Si tratta di un primo passo – spiega il sindaco Melgrati – poiché per ora, l’inverter è stato installato solo su una sola pompa, rispetto alle sette che insistono sulla rete idrica comunale. Ma già con la prima il rischio di rottura risulta significativamente ridotto. In ogni caso completeremo l’installazione di tutti i convertitori entro la prossima stagione estiva. Contestualmente sostituiremo tutti i quadri elettrici, intervento finanziato da un anno e mezzo, ma mai realizzato”.