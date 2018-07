Savona. Si è concluso oggi il campionato italiano estivo categoria Esordienti A, che aveva preso il via giovedì 19 luglio, svoltosi al centro sportivo Plebiscito a Padova.

Nell’ultima giornata di gara le giovani atlete della Rari Nantes Savona hanno conquistato il titolo di campionesse d’Italia nel Duo con la coppia composta da Vittoria Peri ed Irene Affatati (riserva Arianna Lemasson); quattordicesimo posto per l’altra coppia biancorossa formata da Alice Dagnino e Martina Ravera (riserva Alice Tissone).

Nel Solo arrivano una medaglia d’argento con Vittoria Peri e una di bronzo con Irene Affatati, mentre la Squadra si classifica al secondo posto alle spalle del Syncro Med Muri Antichi.

Ieri era stata mattinata di obbligatori: la Rari ha conquistato argento e bronzo rispettivamente con Vittoria Peri (71,287 punti) ed Irene Affatati (71,244 punti).

Nella prima finale, venerdì, nel Libero Combinato, argento per le biancorosse Alice Dagnino, Vittoria Peri, Paola Scaltritti, Alice Tissone, Camilla Dessi, Arianna Lemasson, Martina Ravera, Irene Affatati, Aurora Solinas e Vittoria Maria Manni (riserve Martina Morbelli, Antonia Briano e Arianna Ispulla), che hanno concluso l’esercizio con 70,533 punti.

Nel complesso, quindi, una medaglia d’oro, quattro d’argento e due di bronzo per le ragazze liguri. In virtù dei risultati complessivi la Rari Nantes Savona è campione d’Italia, primeggiando nella classifica generale per società.

La spedizione savonese, guidata dalle allenatrici Carolina Camardella e Noemi Murru, era composta da Vittoria Peri, Irene Affatati, Martina Ravera, Alice Dagnino, Arianna Lemasson, Paola Scaltritti, Alice Tissone, Aurora Solinas, Maria Vittoria Manni, Camilla Dessì, Martina Morbelli, Antonia Briano e Arianna Ispulla.

