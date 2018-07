Simulano incidente per farsi dare dei soldi da presunta colpevole, coppia denunciata per tentata truffa

Savona. Nel pomeriggio di ieri, verso le ore 14 in Piazza del Popolo, i poliziotti delle Volanti della Questura hanno rintracciato e segnalato all’autorità giudiziaria due persone a bordo di una autovettura che, poco prima, in centro città avevano simulato un incidente stradale per tentare di raggirare una coppia.

L’episodio era avvenuto pochi minuti prima in via Vittime di Brescia. I due, originari di Napoli, viaggiavano a bassa velocità a bordo di una Ford Focus in direzione dell’Ipercoop davanti ad una vettura guidata da una donna di circa 70 anni. La signora, per non essere più intralciata dalla Focus, ha deciso di sorpassarla: nel corso della manovra però ha sentito un colpo, e subito dopo la Focus ha accelerato tornando davanti e sbarrandole la strada.

L’uomo a bordo della Focus ha accusato la 70enne di aver rotto il finestrino della sua auto, e ha chiesto un risarcimento in contanti per chiudere subito la questione senza dare il via al consueto iter con le assicurazioni. La donna, però, si è rifiutata di chiamare e ha espresso l’intenzione di chiamare la Polizia: a quel punto la coppia si è allontanata. La vittima della tentata truffa però ha avuto la prontezza di prendere il numero di targa e ha chiamato le forze dell’ordine, che poco dopo hanno rintracciato la vettura in piazza del Popolo.

I due sono stati denunciati a piede libero per tentata truffa.