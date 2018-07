Sicurezza, Vaccarezza plaude alle modifiche alla Circolare Gabrielli

Liguria. “È stata pubblicata mercoledì 18 luglio, la Direttiva del Ministero dell’Interno, che modifica la Circolare Gabrielli e gli altri provvedimenti in materia di sicurezza e organizzazione delle manifestazioni pubbliche. I sindaci di tutt’Italia, in particolare quelli dei piccoli Comuni, dalla fine del 2017 avevano chiesto al Governo e al Parlamento di intervenire per modificare i dispositivi emanati dopo i fatti tragici di piazza San Carlo a Torino, costringendo anche le iniziative di piccole dimensioni – dalle sagre alle processioni, sino alle rievocazioni storiche – ad aumentare il carico e gli impegni relativi alla sicurezza dei partecipanti, con un notevole aggravio di costi. In molti casi erano state annullate manifestazioni e iniziative, non avendo risorse disponibili per complessi piani di safety e security. Grazie alla modifica della normativa sulla sicurezza delle manifestazioni, verrà semplificata la situazione mantenendo però elasticità e buonsenso, consentendo la sopravvivenza di migliaia di manifestazioni in Italia”. Così Angelo Vaccarezza, Presidente del Gruppo Consiliare Forza Italia Regione Liguria, accoglie con piacere la notizia sulla recente modifica.

“Il mio personale ringraziamento va all’Eurodeputato Alberto Cirio, amico personale da molti anni, che non dimentica mai le esigenze dei territori. Alberto a giugno aveva incontrato a Roma il prefetto Gabrielli e i sottosegretari Molteni e Candiani insieme alle delegazioni delle associazioni coinvolte, per esporre le criticità che stavano di fatto cancellando la fine di moltissime manifestazioni in tutta Italia” aggiunge Angelo Vaccarezza.

“Grazie al loro impegno – prosegue Vaccarezza- è stato introdotto un meccanismo di valutazione flessibile degli eventi, che permette di verificare i rischi effettivi in modo concreto e non teorico. Ora un documento unico fornisce puntuali linee guida per l’individuazione di misure di contenimento del rischio, che potranno essere finalmente uno strumento comprensibile a disposizione delle associazioni che organizzano gli eventi e dei sindaci e amministratori coinvolti”.