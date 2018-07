Sicurezza, Ripamonti (Lega): “Salvini rivede il decreto Minniti, buona notizia per la Liguria e per la Riviera”

Liguria. “Bene ha fatto il ministro dell’interno Matteo Salvini che, venendo incontro alle esigenze degli amministratori locali, ha rivisto e superato le disposizioni del decreto Minniti, che nel recente passato aveva creato numerose problematiche ai Comuni e alle associazioni”. Così Paolo Ripamonti, Senatore della Lega, in merito alla direttiva sulle misure di safety diramata dal ministero dell’interno.

“Finalmente un intervento che va verso la semplificazione e verso la riduzione della burocrazia, nell’interesse delle amministrazioni comunali e delle realtà associative che operano sui territori. Questa è una buona notizia per la Liguria e per la provincia di Savona che, in particolare nei mesi estivi, si animano con numerosi eventi pubblici”.

“È prioritario garantire la sicurezza dei cittadini, coniugandola con le esigenze organizzative delle manifestazioni locali, senza eccessi burocratici e senza complicare la vita a chi lavora nell’interesse del territorio”, conclude Ripamonti.