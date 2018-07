Sicurezza e flussi migratori e sanità e infrastrutture: se ne parla alla Festa dell’Unità

Savona. Domani sera alle 21.30 doppio incontro con gli esponenti del Partito Democratico impegnati su diversi fronti.

Il parlamentare Franco Vazio, vicepresidente della commissione giustizia alla Camera dei Deputati, parlerà di sicurezza e flussi migratori. “Proviamo a distinguere tra fatti e fake news” è il titolo dell’incontro, in un momento storico in cui fare chiarezza su questo tema è indispensabile.

Luigi De Vincenzi, consigliere regionale Pd e vice presidente del consiglio regionale, interverrà invece su temi attualissimi e scottanti: la sanità e le infrastrutture.

“Infatti – spiega il segretario provinciale del Pd Giacomo Vigliercio – come è stato certificato pochi giorni fa dalla Corte dei Conti il 2016, durante il primo anno della giunta Toti le fughe extra regione sono raddoppiate, passando da 34,7 milioni (anno 2015) a 60 milioni di euro ed è così aumentato il deficit. Accanto a questo però le tasse sono aumentate, sono stati tagliati i posti letto e ridotto il personale. Il modo migliore per far collassare il servizio sanitario pubblico sulla pelle dei cittadini”.

“Di più ampio respiro e ignorato dall’attuale giunta regionale il tema delle infrastrutture: il nostro territorio basa la sua economia su industria e turismo, quindici vogliono infrastrutture all’altezza in un ragionamento strategico complessivo”.

Entrambi gli incontri saranno moderati dal giornalista Federico De Rossi.