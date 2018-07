Si concretizza la collaborazione tra Comune e Rotary Club: apre il primo Bike Park della storia di Albenga

Albenga. La data “x” è finalmente arrivata: venerdì 13 luglio, alle 18, sarà inaugurato pubblicamente il nuovo Bike Park di Albenga. La pista, dotata di dossi e curve paraboliche, è stata realizzata su uno spazio di milleduecento metri quadrati (di proprietà comunale) situato tra il Camping Roma e il sottopasso ferroviario, a lato di via Deportati Albenganesi, e oggetto di una lunga opera di restyling.

Il service Bike Park è stato finanziato dal Rotary Club di Albenga grazie al contributo dei propri soci e al ricavato dell’asta benefica di quadri d’autore svoltasi nell’aprile del 2017 presso la sede dell’Ucai, che ha permesso di raccogliere oltre tremila euro.

“Come amministrazione siamo molto soddisfatti di questo ulteriore intervento, – ha affermato il sindaco di Albenga Giorgio Cangiano. – Poche settimane fa abbiamo inaugurato il parco per la ginnastica a corpo libero di Piazza Europa. Riuscire ad offrire ai cittadini ed ai turisti di Albenga un’altra area dove i ragazzi possono svolgere quotidianamente attività sportiva all’aria aperta ritengo sia un risultato molto positivo per il quale desidero ringraziare il Rotary Club di Albenga e tutti coloro che hanno collaborato e contribuito a reperire i fondi necessari per realizzare i lavori che consentiranno di usufruire di uno spazio che prima era inutilizzato”.

“Il recupero di un’area molto ampia, ormai abbandonata da anni, ha permesso di creare uno spazio ideale per la pratica in sicurezza della mountain bike con l’ulteriore vantaggio di essere facilmente raggiungibile. L’area potrà essere migliorata nel tempo ed arricchita di nuovi servizi per renderla fruibile a tutti coloro che vorranno praticare sport all’aria aperta”, ha aggiunto il vicesindaco con delega allo sport Riccardo Tomatis.