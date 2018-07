Servizio idrico integrato, Melgrati chiama a raccolta i sindaci della valle ingauna

Alassio. C’erano tutti i sindaci o i rappresentanti dei Comuni della vallata ingauna all’incontro sul servizio idrico integrato organizzato dal sindaco di Alassio, Marco Melgrati, per discutere della gestione delle risorse idriche e cercare di “fare sistema”.

“Sul tavolo problematiche come la condivisione dei punti di emungimento idrico sul territorio; quelle legate alla depurazione e quelle non meno pressanti relative alle infrazioni comunitarie che attualmente pendono sul Comune di Albenga ma che nei prossimi anni vedranno coinvolto sia il comprensorio alassino, sia quello laiguegliese. Al termine di un proficuo confronto i sindaci hanno convenuto che, all’interno del nuovo consorzio, le differenti problematiche dovranno essere trattate facendo sistema. Ciò consentirà di gestire in maniera paritaria le istanze sia del comparto costiero sia di quello montano”.

“Il messaggio che si vuole lanciare agli enti preposti all’individuazione del nuovo gestore unico è che, per quanto attiene la gestione operativa del servizio idrico integrato, i sindaci sono coesi e determinati rispetto alla tutela dell’autonomia nella difesa del proprio territorio”, concludono dal Comune di Alassio.