Serie D: Francesco Virdis è tornato al Savona

Savona. Francesco Virdis è nuovamente biancoblù. L’attaccante degli anni d’oro dell’era di mister Corda, giocherà con il Savona nel prossimo campionato di Serie D.

Nato il 16 gennaio 1985, sardo di origine, nella sua lunga carriera ha girato mezza Italia, segnando decine di reti. Tra Serie B, Serie C e Serie D, oltre a quella savonese, ha vestito le maglie di Montevarchi, Chieti, Cesena, Modena, Ravenna, Pescara, Legnano, Foligno, Südtirol, Pomezia, Sant’Elia, Monza, L’Aquila, Venezia e AlbinoLeffe.

Nella scorsa estate era è approdato al Sassari Latte Dolce, in Serie D, dove tra campionato e Coppa Italia aveva totalizzato 14 presenze e 3 reti. Infine, la breve esperienza al Finale, in Serie D, da fine novembre al termine della stagione terminata con la retrocessione dei giallorossi.

La sua prima parentesi nel Savona, dal luglio 2012 al luglio 2014, fu molto positiva, con gli anni in cui gli Striscioni veleggiavano in Serie C1. Meno fortunata la seconda, nella stagione 2015/16, con la retrocessione in Serie D. Nel complesso, in biancoblù Virdis ha totalizzato 87 presenze segnando 46 reti, stabilendo il suo record personale di 24 reti in una stagione.