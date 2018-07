Serie C2: Don Dagnino, quarto successo di fila

Andora. In Serie C2 prosegue il periodo positivo della Don Dagnino, che ha portato a quattro il filotto di vittorie consecutive. Gli andoresi hanno battuto per 11 a 5 il Peveragno, vendicando con identico punteggio la sconfitta dell’andata. Con questo successo i rossoblù agganciano la quinta posizione in graduatoria.

Resta solitaria sul fondo della classifica la Spes, seccamente sconfitta in trasferta dalla Castellettese.

I risultati della 13ª giornata del girone B:

Albese-San Leonardo 11-4

Monastero Dronero-Castino 11-3

Caragliese-Valle Bormida 11-4

Neivese-Ricca 11-10

Don Dagnino-Peveragno 11-5

Classifica: Monastero Dronero 12; Ricca, Valle Bormida 9; Albese 8; Peveragno, Caragliese, Don Dagnino 7; Neivese 5; San Leonardo 1; Castino 0.

Il programma del 14° turno:

giovedì 12 luglio ore 21 a Ricca: Ricca-Albese

venerdì 13 luglio ore 21 a Peveragno: Peveragno-Monastero Dronero

venerdì 13 luglio ore 21 a Rocchetta Belbo: Castino-Neivese

sabato 14 luglio ore 21 a Caraglio: Caragliese-Don Dagnino

sabato 14 luglio ore 21 a Monastero Bormida: Valle Bormida-San Leonardo

I risultati della 13ª giornata del girone A:

Augusto Manzo-Taggese 11-2

Castagnolese-Gottasecca 6-11

Castellettese-Spes 11-1

Pro Mombaldone-Ceva 3-11

Albese Young-Pro Paschese rinviata al 29 luglio ore 18

Il posticipo della 12ª giornata:

Ceva-Castellettese 11-2

Classifica: Augusto Manzo 11; Castagnolese 10; Gottasecca 9; Albese Young 8; Ceva 7; Taggese 6; Pro Paschese; Pro Mombaldone, Castellettese 4; Spes 1.

Il programma del 14° turno:

martedì 10 luglio ore 21 a Gottasecca: Gottasecca-Castellettese

mercoledì 11 luglio ore 21 ad Alba: Albese Young-Castagnolese

mercoledì 11 luglio ore 21 a Madonna del Pasco: Pro Paschese-Taggese

mercoledì 11 luglio ore 21 a Savona: Spes-Pro Mombaldone

mercoledì 11 luglio ore 21 a Ceva: Ceva-Augusto Manzo