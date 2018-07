Serie B, playoff: Don Dagnino corsara a Neive

Andora. Vini Capetta Don Dagnino a segno a Neive nell’anticipo della seconda giornata dei playoff. Quadretta di casa ancora senza Fenoglio. Grasso e compagni partono forte, 0-4, recupero dei neivesi, 3-4, prima del 3-7 alla pausa. Nella ripresa gli ospiti si aggiudicano i primi due giochi, esce capitan Grasso per un affaticamento muscolare, ma la Vini Capetta Don Dagnino porta a casa i due punti: 3-11 il finale.

Il tabellino:

Morando Neivese – Vini Capetta Don Dagnino 3-11

Morando Neivese: Loris Riella, Matteo Marenco, Andrea Giraudo, Simone Chiarla. Dt: Ercole Fontanone.

Vini Capetta Don Dagnino: Daniele Grasso (Andrea Barra), Fabio Novaro Mascarello, Diego Ghigliazza, Roberto Ciccione. Dt: Diego Ghigliazza.

Arbitro: Marco Tarditi.

I risultati del 2° turno:

Morando Neivese-Vini Capetta Don Dagnino 3-11

Bogliano Surrauto Monticellese-Alfieri Albese 11-8

Bcc Pianfei Pro Paschese-Acqua S.Bernardo San Biagio rinviata 29 luglio ore 21

La classifica: Alfieri Albese 24, Vini Capetta Don Dagnino 21, Acqua S.Bernardo San Biagio 19, Bogliano Surrauto Monticellese 16, Bcc Pianfei Pro Paschese 14, Morando Neivese 11.

Le partite della 3ª giornata:

lunedì 30 luglio ore 21 ad Alba: Alfieri Albese-Vini Capetta Don Dagnino

martedì 31 luglio ore 21 a San Biagio Mondovì: Acqua S.Bernardo San Biagio-Bogliano Surrauto Monticellese

mercoledì 1 agosto ore 21 a Madonna del Pasco: Bcc Pianfei Pro Paschese-Morando Neivese

Per quanto concerne la Coppa Italia, ecco le date delle semifinali: domenica 12 agosto, alle 21, a Mondovì, si affronteranno l’Alfieri Albese di Cristian Gatto e l’Acqua S.Bernardo San Biagio di Gilberto Torino, mentre lunedì 13 agosto, alle 21, sempre a Mondovì, la Vini Capetta Don Dagnino di Daniele Grasso se la vedrà con la Bogliano Surrauto Monticellese di Fabio Gatti.

Per quanto riguarda gli sferisteri definiti dalla Fipap per le semifinali, mentre per Vini Capetta Dagnino-Bogliano Surrauto Monticellese era già stato scelto quello di Mondovì, la partita tra Alfieri Albese e Acqua S.Bernardo San Biagio si sarebbe dovuta giocare a Bormida. Il campo ligure, però, risulta indisponibile per la concomitanza dei festeggiamenti patronali. Visto che, con gli impegni di campionato, era impossibile individuare un’altra data, le due società hanno proposto di giocare a Mondovì e la Fipap ha accettato la scelta. Anche in questo caso sono partite secche: le due vincenti andranno a giocarsi la finale ad Andora, venerdì 24 agosto, con fischio d’inizio alle 21.