Serie B: forfait della Don Dagnino nel prossimo turno

Andora. Acqua S.Bernardo San Biagio a segno nel recupero della seconda giornata dei playoff. A Madonna del Pasco la quadretta di casa vince i primi due giochi, gli ospiti pareggiano subito i conti. Ancora un gioco per parte, il primo dei villanovesi, il secondo di Torino e compagni alla caccia unica. Nel finale di tempo il break dell’Acqua S.Bernardo San Biagio che vince il decimo gioco ancora alla caccia unica, 4-6. Nella ripresa le due squadre si inseguono: gli ospiti si portano sul 6-8 con gioco nuovamente alla caccia unica e poi prendono in mano la partita per il 6-11 finale.

Nel frattempo, arrivano due forfait per il prossimo turno, quello infrasettimanale, entrambi con referto medico e dunque senza penalizzazioni in classifica. Vittoria a tavolino dunque per Alfieri Albese e Bcc Pianfei Pro Paschese. Salta l’atteso big match del Mermet di lunedì sera: problemi all’adduttore per il capitano della Vini Capetta Don Dagnino, Daniele Grasso. Oggi ulteriori accertamenti per capire meglio l’entità dell’infortunio.

Situazione d’emergenza anche alla Morando Neivese di scena mercoledì a Madonna del Pasco: Fenoglio ancora fermo, anche Riella e Marenco hanno qualche malanno e non c’è neppure il serbatoio della C2, impegnata proprio mercoledì sera nell’ultimo turno della regular season.

L’ultimo risultato del 2° turno:

Bcc Pianfei Pro Paschese-Acqua S.Bernardo San Biagio 6-11

La situazione della 3ª giornata:

Alfieri Albese-Vini Capetta Don Dagnino 11-0 forfait

martedì 31 luglio ore 21 a San Biagio Mondovì: Acqua S.Bernardo San Biagio-Bogliano Surrauto Monticellese

Bcc Pianfei Pro Paschese-Morando Neivese 11-0 forfait

Classifica: Alfieri Albese 26, Vini Capetta Don Dagnino 21, Acqua S.Bernardo San Biagio 19, Bogliano Surrauto Monticellese, Bcc Pianfei Pro Paschese 16, Morando Neivese 11.

Il programma della 4ª giornata:

venerdì 3 agosto ore 21 ad Andora: Vini Capetta Don Dagnino-Acqua S.Bernardo San Biagio

sabato 4 agosto ore 21 a Monticello: Bogliano Surrauto Monticellese-Bcc Pianfei Pro Paschese

lunedì 6 agosto ore 21 ad Alba: Alfieri Albese-Morando Neivese