Serie B: Don Dagnino, sconfitta in trasferta con la Pro Paschese

Andora. Apertura della nona di ritorno venerdì sera. La Salumificio Benese resta in lotta playoff, portandosi a meno 1 dal sesto posto (e questa sera c’è Morando Neivese-Bogliano Surrauto Monticellese…). Prestazione super di Sanino e compagni: il capitano benese spinge forte in battuta, mettendo in difficoltà la Speb, 1-11 il finale.

Nell’altro match punto pesante per la Bcc Pianfei Pro Paschese che batte la Vini Capetta Don Dagnino, due squadre già sicure del posto nei playoff. La quadretta ospite va al riposo in vantaggio di due lunghezze, quella di casa pareggia i conti nella ripresa a quota 7. Nuovo gioco della Vini Capetta Don Dagnino, poi finale tutto per Levratto e compagni che chiudono 11-8.

Il tabellino:

Bcc Pianfei Pro Paschese-Vini Capetta Don Dagnino 11-8

Bcc Pianfei Pro Paschese: Matteo Levratto, Fabio Rosso, Gabriele Boetti, Alessandro Sappa. Dt: Arrigo Rosso.

Vini Capetta Don Dagnino: Daniele Grasso, Fabio Novaro Mascarello, Diego Ghigliazza, Roberto Ciccione. Dt: Diego Ghigliazza.

Arbitro: Salvatore Nasca.

I risultati della 20ª giornata:

Speb-Salumificio Benese 1-11

Bcc Pianfei Pro Paschese-Vini Capetta Don Dagnino 11-8

sabato 7 luglio ore 17 a Taggia: ArGi Arredamenti Taggese-Acqua S.Bernardo San Biagio

sabato 7 luglio ore 21 a Neive: Morando Neivese-Bogliano Surrauto Monticellese

lunedì 9 luglio ore 21 ad Alba: Alfieri Albese-Srt Progetti Ceva

martedì 10 luglio ore 21 a Dogliani: Virtus Langhe-Credito Cooperativo Caraglio

La classifica: Alfieri Albese 19, Vini Capetta Don Dagnino 16, Acqua S.Bernardo San Biagio 14, Bcc Pianfei Pro Paschese 13, Bogliano Surrauto Monticellese 11, Morando Neivese 10, Salumificio Benese 9, Virtus Langhe 8, Speb, ArGi Arredamenti Taggese 5, Srt Progetti Ceva 4, Credito Cooperativo Caraglio 3.

Il programma del 21° turno:

venerdì 13 luglio ore 21 a Bene Vagienna: Salumificio Benese-ArGi Arredamenti Taggese

venerdì 13 luglio ore 21 a San Biagio Mondovì: Acqua S.Bernardo San Biagio-Bcc Pianfei Pro Paschese

venerdì 13 luglio ore 21 a Monticello: Bogliano Surrauto Monticellese-Speb

venerdì 13 luglio ore 21 a Caraglio: Credito Cooperativo Caraglio-Alfieri Albese

sabato 14 luglio ore 21 ad Andora: Vini Capetta Don Dagnino-Virtus Langhe

sabato 14 luglio ore 21 a Ceva: Srt Progetti Ceva-Morando Neivese