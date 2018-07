Serie B, conclusa la penultima giornata: vittoria per la Don Dagnino

Andora. Si deciderà martedì sera, all’ultima giornata, chi sarà la sesta squadra ammessa ai playoff.

La Morando Neivese cede a Ceva: quadretta sempre senza capitan Fenoglio, che sino a fine mese starà fermo, in attesa dell’esito degli ultimi esami. Con il Srt Progetti Ceva inizia in battuta Riella, poi dopo quattro giochi (sul 2-2) entra il capitano della formazione di C2, Sandri. Balocco e compagni prendono in mano la partita e chiudono 11-2.

Stop anche per la Virtus Langhe che resta in corsa, anche se con un punto in meno degli avversari. E per capitan Burdizzo anche un problema al pugno emerso nel secondo tempo. Ad Andora partita equilibrata nella prima frazione, chiusa sul 5-5, poi la Vini Capetta Don Dagnino ha vita facile nella ripresa: 11-5 il finale.

Il tabellino:

Vini Capetta Don Dagnino-Virtus Langhe 11-5

Vini Capetta Don Dagnino: Daniele Grasso, Fabio Novaro Mascarello, Diego Ghigliazza, Roberto Ciccione. Dt: Diego Ghigliazza.

Virtus Langhe: Nicholas Burdizzo, Davide Devalle, Gabriele Chiarla, Luca Ferrino (Luca Taricco). Dt: Mauro Raviola, Luca Taricco.

Arbitro: Marco Piana.

I risultati della 21ª giornata:

Salumificio Benese-ArGi Arredamenti Taggese 11-2

Acqua S.Bernardo San Biagio-Bcc Pianfei Pro Paschese 11-4

Bogliano Surrauto Monticellese-Speb 11-9

Credito Cooperativo Caraglio-Alfieri Albese 4-11

Srt Progetti Ceva-Morando Neivese 11-2

Classifica: Alfieri Albese 21, Vini Capetta Don Dagnino 17, Acqua S.Bernardo San Biagio 16, Bcc Pianfei Pro Paschese, Bogliano Surrauto Monticellese 13, Morando Neivese, Salumificio Benese 10, Virtus Langhe 9, Srt Progetti Ceva, ArGi Arredamenti Taggese 5, Speb 4, Credito Cooperativo Caraglio 3.

Il programma del 22° turno:

martedì 17 luglio ore 21 a Madonna del Pasco: Bcc Pianfei Pro Paschese-Salumificio Benese

martedì 17 luglio ore 21 a Dogliani: Virtus Langhe-Acqua S.Bernardo San Biagio

martedì 17 luglio ore 21 a San Rocco Bernezzo: Speb-Morando Neivese

martedì 17 luglio ore 21 a Dolcedo: ArGi Arredamenti Taggese-Bogliano Surrauto Monticellese

martedì 17 luglio ore 21 a Caraglio: Credito Cooperativo Caraglio-Srt Progetti Ceva

martedì 17 luglio ore 21 ad Alba: Alfieri Albese-Vini Capetta Don Dagnino