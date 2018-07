Serie B, il calendario dei playoff: Don Dagnino in campo lunedì ad Andora

Andora. Pronto il calendario della seconda parte del campionato di Serie B: i playoff cominceranno lunedì 23 luglio, alle 21, con Acqua S.Bernardo San Biagio-Morando Neivese a San Biagio Mondovì, Alfieri Albese-Bcc Pianfei Pro Paschese ad Alba e Vini Capetta Don Dagnino-Bogliano Surrauto Monticellese ad Andora.

Al via anche i playout: lunedì 23 luglio, alle 21, Virtus Langhe-ArGi Arredamenti Taggese a Dogliani, martedì 24 luglio, alle 21, Credito Cooperativo Caraglio-Srt Progetti Ceva a Caraglio, e mercoledì 25 luglio, alle 21, Salumificio Benese-Speb a Bene Vagienna.

Si riparte con i punti ottenuti nella regular season e da adesso le vittorie valgono 2 punti. La seconda fase del campionato terminerà il 14 settembre: le prime tre dei playoff andranno direttamente in semifinale, le altre squadre dei playoff e la prima dei playout si giocheranno gli spareggi per definire la quarta semifinalista. Le ultime due classificate dei playout retrocederanno in Serie C1.

Ecco il calendario dei playoff, che vedranno coinvolta la Don Dagnino: