Serie A2, Cestistica Savonese nuovamente nel girone Sud: ecco le avversarie

Savona. Il Settore agonistico della Fip ha ufficializzato i gironi per i campionati di Serie A1 e di Serie A2 2018/2019. Per quest’ultima è confermata la divisione delle 32 squadre iscritte in due raggruppamenti da 16, Girone Nord e Girone Sud.

La Cestistica Savonese, che rispetto alla stagione scorsa avrà un’avversaria in più, è stata nuovamente inserita nel raggruppamento a maggioranza meridionale. Affronterà tre squadre dell’Emilia Romagna, due del Lazio, due della Toscana, due della Sardegna, due dell’Umbria, una del Molise, una della Sicilia, una delle Marche e l’altra ligure, la Cestistica Spezzina.

La composizione della Serie A1

Il girone Nord della Serie A2

Il girone Sud della Serie A2

