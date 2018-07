Serata benefica dei Lions Savona: al Priamar va in scena il musical “Rivolta in ufficio”

Savona. Si chiama “Rivolta in ufficio” ed è il musical che mercoledì 18 luglio, alle 21, i “Nati da un sogno Academy” porteranno in scena nel piazzale del Maschio del Priamar di Savona. Il ricavato dello spettacolo, organizzato dal Lions Club Savona Torretta, sarà destinato a un service benefico: l’acquisto di una speciale attrezzatura per il sollevamento di persone con ridotta mobilità in favore di due gemelline affette da SMA, rimaste recentemente orfane di padre.

“Il nostro Club Lions – dichiara il Presidente Rosario Tuvè – non è solo impegnato in grandi progetti benefici a livello nazionale e internazionale, ma cerca di essere sempre molto attento alle richieste di aiuto provenienti da vicino, dalla nostra città. Ringrazio sin da ora tutti coloro che, partecipando all’evento, contribuiranno nel concreto ad alleviare i problemi di questa famiglia, facilitando la vita alle splendide Lara e Gaia”.

“Ancora una volta artisti locali si prestano per un Service benefico. In occasione del Natale 2017 i gruppi musicali dei Nathan e de Il Cerchio d’Oro sono stati protagonisti del video musicale ‘Il Natale Degli Altri’ (brano scritto da B. Lugaro e P.G. Abba) per il progetto ‘Almeno un attimo’, che ha lanciato la raccolta di fondi per l’acquisto di una incubatrice di trasporto neonatale da donare al reparto di Pediatria dell’Ospedale San Paolo e alla Croce d’Oro di Albissola Marina. Questa volta sono i Nati Da Un Sogno, da anni Scuola di Recitazione e Compagnia Teatrale orgoglio della nostra città, a prestare la loro arte” conlcudono dal Lions Club Savona Torretta.