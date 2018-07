Provincia. Sequestro penale per il Centro Provinciale Revisioni Arnaldi.

Al momento i sigilli sono stati apposti nelle officine di Albenga (via dell’Agricoltura), Finale Ligure (via Calice) e Loano (via degli Orsolani), mentre risultano ancora operative le officine di Andora e Pietra Ligure.

Ancora da chiarire le cause che hanno portato al sequestro, avvenuto questa mattina. L’operazione è stata effettuata dalla squadra di Polizia Giudiziaria della polizia stradale.

Aggiornamenti in corso