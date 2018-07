Segreteria “parallela” nella Lega, Politica per Passione: “Vicini a Daniele De Felice”

Vogliamo pubblicamente esternare la nostra vicinanza al grafico e membro del movimento “Politica per Passione ” Daniele De Felice per esser stato tirato in ballo, in maniera vergognosa, in una “storiella” interna ad un partito che vorrebbe esser leader del centro destra.

Se la sua passione e dedizione per la politica ed il bene comune vengono cancellati in un attimo per dei semplici sms inviati ad un gruppo chiuso di messaggistica PRIVATA, questo è al limite del ridicolo!

Forse l’onestà e il cercare di lavorare per il bene comune dei membri del nostro movimento dà fastidio a molti e cercano di metterci il bastone tra le ruote … senza però riuscirci .

Movimento “Politica per passione”