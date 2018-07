Finale Ligure. Non si è fatta attendere la replica del sindaco di Finale Ligure, Ugo Frascherelli, all’attacco lanciato dai consiglieri di minoranza Simona Simonetti e Davide Badano a proposito delle condizioni in cui si trova la sede di Finale Ambiente.

Il primo cittadino non nasconde la propria sorpresa di fronte alle dichiarazioni di Simonetti e Badano, giudicate “intempestive e del tutto fuori luogo”. E poi aggiunge: “Come spesso succede la minoranza attacca impreparata e maliziosa. Abbiamo da poco acquistato un immobile destinato a nuova sede, la Finale Ambiente ha ritirato il titolo edilizio per iniziarne i lavori pochi giorni fa, abbiamo ricevuto molteplici manifestazioni di interesse per iniziare i lavori di ristrutturazione che contiamo di avviare entro pochi mesi. Il tutto nonostante qualcuno abbia remato contro durante tutto l’iter che ha portato l’amministrazione a questo ulteriore risultato fondamentale per la società partecipata e tutta la città. Non ci fossero stati problemi di alcun tipo non ci saremmo attivati per un investimento del genere”.

di 14 Galleria fotografica Degrado nella sede di Finale Ambiente









“Posso solo pensare che, non avendo tematiche particolari su cui attaccarsi, gli esponenti della minoranza cercano di mostrarsi in modo maldestro su temi già affrontati dalla maggioranza e su percorsi già avviati e in dirittura d’arrivo”, conclude Frascherelli.