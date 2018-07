Scuole antisismiche, restyling alla tensostruttura e sulla passeggiata: a Ceriale partono diversi interventi pubblici

Ceriale. Dopo anni di attesa a Ceriale sta per iniziare una stagione all’insegna dei lavori pubblici che saranno finanziati grazie ad avanzi di bilancio. Ad annunciarlo è il vicesindaco Luigi Giordano che non nasconde una certa soddisfazione: “Ci sono una serie di interventi che andremo ad aprire quest’anno che sono interessanti”.

In primis partirà un intervento di adeguamento del plesso scolastico centrale cittadino in ottica di prevenzione antincendio e sismica: “Grazie ad un investimento di 50 mila euro la scuola diventerà all’avanguardia e garantirà degli standard superiori a quelli previsti dalla normativa. Sarà fatto un rionforzo su alcuni pilastri per avere un edificio completamente antisismico ed i lavori partiranno a breve” spiega Giordano.

“Grazie a 75 mila euro di finanziamento da parte della Regione, che saranno integrati con 5 mila euro da parte del Comune, faremo un restyling degli spogliatoi e dei servizi igienici della tensostruttura cittadina. Il progetto definitivo c’è già, quindi a breve procederemo con la gara e l’assegnazione dei lavori” aggiunge il vicesindaco che annuncia anche un intervento al circolo bocce “Santinelli”: Realizzeremo un impianto di illuminazione sui campi e il cantiere dovrebbe partire già ai primi di agosto”.

Infine l’assessore ai lavori pubblici annuncia un intervento di manutenzione della scogliera che si trova nella parte levante del paese, tra l’ex hotel Torelli e la scalinata della passeggiata panoramica di Borghetto: “Saranno riposizionati alcuni scogli per avere un aumento della spiaggia ed un passaggio migliore sul lungomare” conclude Giordano.