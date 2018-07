Ceriale. Ci sono anche il responsabile locale della ditta che gestisce il servizio di raccolta dei rifiuti ed il suo superiore tra gli indagati della polizia municipale di Ceriale per l’incidente avvenuto lo scorso 25 luglio, quando un camion della nettezza urbana aveva “schiacciato” uno scooterista in via Pineo.

Secondo quanto accertato, il mezzo a due ruote stava procedendo lungo via Pineo. Trovatosi di fronte ad un camion della nettezza urbana in manovra, lo scooterista (il 58enne A.R. di Albenga) si era fermato. All’improvviso, il mezzo pesante si era mosso in retromarcia, schiacciando il motorino ed il guidatore.

Sul posto erano subito intervenuti i volontari della croce rossa di Ceriale e gli operatori di Savona Soccorso, che dopo aver prestato le prime cure al ferito sul posto lo avevano poi trasportato d’urgenza al Santa Corona di Pietra Ligure. Sul posto erano poi giunti anche gli agenti della polizia municipale di Ceriale.

L’autista era stato denunciato per lesioni colpose e il mezzo era stato sequestrato. I successivi accertamenti avevano permesso di accertare alcune carenze dal punto di vista delle dotazioni di sicurezza. Le verifiche e le indagini da parte degli agenti sono tuttora in corso. I due responsabili della ditta devono rispondere dell’accusa di concorso in lesioni.