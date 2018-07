Scontro auto-scooter in viale Pontelungo ad Albenga: due feriti

Albenga. Incidente stradale nella tarda mattinata di oggi ad Albenga, in viale Pontelungo. Secondo quanto appreso, intorno alle 11 e 30, si è verificato uno scontro tra un’auto ed uno scooter, per cause ancora in via di accertamento.

Ad avere la peggio nell’impatto tra i due mezzi è stata la conducente del ciclomotore, una ragazza, finita a terra dopo l’urto con la vettura: subito è scattato l’allarme con l’arrivo sul posto dei militi della Croce Bianca di Albenga e l’automedica del 118.

La ragazza, dopo le prime cure dei sanitari, è stata trasportata in codice giallo all’ospedale Santa Corona di Pietra Ligure: ferito anche il conducente della vettura, anche lui trasferito presso il nosocomio pietrese per gli accertamenti medici del caso. Tuttavia, i due feriti non sono in gravi condizioni e le loro condizioni non destano preoccupazione.

Sul luogo del sinistro stradale è intervenuta la polizia municipale di Albenga per i rilievi e gli accertamenti sull’incidente: i vigili urbani sono ancora impegnati per ricostruire l’esatta dinamica.