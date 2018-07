Scappa e finisce travolta da un treno, la tragica fine di un Golden Retriever

Pietra Ligure. Sono stati per primi i bambini sulla spiaggia a notare un cane camminare sui binari della ferrovia a Pietra Ligure, nel tratto all’altezza dell’ospedale Santa Corona.

Da lì è scattato l’allarme con l’intervento di due bagnini delle spiagge e di una guardia eco-zoofila, che si trovava per caso in zona, che hanno anche loro notato l’animale che stava percorrendo pericolosamente il tratto ferroviario: purtroppo, all’arrivo di un convoglio, il cane, Sheila, di due anni, un Golden Retriever, si è accovacciata per la paura tra i binari, ma il passaggio del treno e le conseguenti onde d’urto l’hanno fatta sobbalzare sul convoglio medesimo, procurandole così gravi traumi.

Sheila è stata subito soccorsa e trasportata d’urgenza dal veterinario, ma a seguito delle ferite riportate è deceduta poco dopo il ricovero, inutili i tentativi di salvarle la vita, non c’è stato nulla da fare.

Del caso si è occupata anche l’Asl 2 Veterinaria, con la guardia eco-zoofila che ha allertato i carabinieri e la Polfer: secondo quanto appreso, tramite il microchip dell’animale, il proprietario è stato avvisato, pare che il cane fosse fuggito via non distante dalla zona, con il tragico epilogo della morte sui binari.

Per consentire l’intervento di soccorso la circolazione ferroviaria è stata rallentata per una ventina di minuti.