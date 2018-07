Savona. Riaprirà nei prossimi giorni via Pisa a Savona.

Gli operai incaricati dal Comune hanno ultimato i lavori di sistemazione della via. Tuttavia, come spiega l’assessore Pietro Santi, la “soletta di copertura del rio non è ancora stata collaudata dal punto di vista strutturale. Anche perché il calcestruzzo ha bisogno di tempi tecnici per raggiungere la resistenza di esercizio”.

“Non appena il collaudo sarà eseguito e depositato, come da normativa in vigore, la strada sarà aperta. Contiamo di farlo nel giro di pochi giorni”, conclude l’amministratore savonese.