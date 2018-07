Savona, il vescovo Marino nomina il Capitolo del Duomo e la Diocesi

Savona. Il vescovo della diocesi di Savona-Noli Calogero Marino, a seguito delle consultazioni interne del Capitolo dei Canonici della Cattedrale, ha nominato don Achille Tronconi, don Gino Peluffo e don Silvio Delbuono rispettivamente prevosto, segretario ed economo dello stesso Capitolo del Duomo.

Nuovi incarichi anche per altri membri del clero diocesano: don Danilo Grillo sarà nominato da monsignor Gero delegato episcopale per la vita consacrata, mentre don Giovanni Lupino, oltre che delegato episcopale per l’ecumenismo e il dialogo interreligioso, diventerà con l’autunno anche rettore della chiesa del Sacro Cuore che, nell’ambito di una riorganizzazione pastorale del centro di Savona, nei prossimi mesi cesserà di essere parrocchia.

Infine il vicario generale don Angelo Magnano diventerà assistente della sezione savonese dell’Amci (Associazione medici cattolici italiani), mentre il vescovo emerito monsignor Vittorio Lupi lo sarà di quella dell’Ucid (Unione cristiana imprenditori dirigenti).