Savona, tre nuove palme in arrivo in piazza Saffi. Santi: “Simbolo della nostra città”

Savona. Sono iniziati oggi i lavori di sistemazione dell’area verde della rotatoria di piazza Saffi a Savona, le cui palme nei mesi scorsi erano state colpite dal temibile punteruolo rosso.

“Il parassita – ricorda l’assessore all’ambiente Pietro Santi – aveva compromesso in maniera molto grave quattro piante, che quindi erano state abbattute. Oggi abbiamo iniziato le operazioni di rimozione dei ceppi e nei prossimi giorni metteremo a dimora tre nuove palme, oltre a sistemare il prato che le circonda”.

“I savonesi conoscono piazza Saffi come ‘Piazza delle Palme’. Si tratta di uno dei simboli della nostra città e proprio per questo abbiamo deciso di partire da qui con la piantumazione delle nuove piante che andranno a sostituire quelle colpite dal punteruolo rosso. In seguito proseguiremo con molti altri interventi mirati nelle varie aree verdi del territorio”.