Savona, Toti e Rixi bocciano il rimpasto e il sindaco Caprioglio: “Scelte non condivise”

Savona. Prime reazioni all’atteso rimpasto nella giunta comunale annunciato dal sindaco Ilaria Caprioglio a Savona: in attesa di prossime ed imminenti fibrillazioni ecco arrivare la presa di posizione del presidente della Regione Liguria Giovanni e del sottosegretario Edoardo Rixi (Lega Nord), che commentano la decisione del primo cittadino savonese dopo giorni e giorni di forti polemiche e contrasti all’interno del centrodestra e della maggioranza a Palazzo Sisto.

“Apprendiamo dagli organi di stampa delle decisioni del sindaco di Savona Ilaria Caprioglio in merito al rimpasto di giunta” affermano scrivono in una nota congiunta il governatore ligure Giovanni Toti e il segretario regionale della Lega Edoardo Rixi.

“Tali decisioni, che pur rientrano nelle legittime prerogative del sindaco, non sono state concordate dal sindaco stesso con nessuno di noi e pertanto non riteniamo di condividerne alcuna responsabilità” aggiungono in maniera lapidaria Toti e Rixi, pronti a scaricare il sindaco Caprioglio dopo la lunga querelle sul rimpasto nella giunta comunale.

Sicuramente i prossimi giorni saranno assai difficili per il primo cittadino savonese: una estate davvero “calda” per la maggioranza e la tenuta complessiva del centrodestra nella città della Torretta.