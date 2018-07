Savona, tornano visite gratuite di prevenzione dell’osteoporosi e del glaucoma dei Lions

Savona. Anche quest’anno il Lions Club Vada Sabatia ed il Lions Club Priamar, con il supporto del mezzo polifunzionale e dei medici soci dei due club, effettueranno visite gratuite di prevenzione dell’osteoporosi e del glaucoma.

La formula è stata già sperimentata lo scorso anno durante i giovedì di luglio ed ha visto una buona affluenza di persone. Sono state inoltre consegnate, previa una offerta libera, piantine aromatiche e il guadagno è stato interamente devoluto alla “Banca degli Occhi”.

Quest’anno si replica e pertanto il mezzo polifunzionale sarà collocato il 12 luglio in via Luigi Corsi, di fronte all’ufficio Agos di Gennaro De Rosa e Fabia Fabiano e il 19 luglio in via Manzoni, di fronte al negozio di abbigliamento di Elisa Gautieri.