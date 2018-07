Savona, sul rimpasto Caprioglio tira dritto: “Il sindaco sono io, solo io posso sapere cosa è meglio per la giunta”

Savona. “Con vero piacere apprendo che dalla riunione svoltasi in Regione è stato preso atto della necessità di un cambio di passo della Giunta, al fine di affrontare con maggior incisività il lavoro che ci attende nei prossimi tre anni. Da parecchi mesi rappresento ai tavoli, provinciali e regionali, le criticità inerenti a determinati settori, oltre i mutati equilibri all’interno della maggioranza, sulle quali non potevo e non posso più indugiare. Ritengo necessario e fondamentale un rinnovato slancio, che solo nuove energie e nuove competenze possono garantire, al fine di offrire una soluzione a tutti quei problemi che in campagna elettorale ci eravamo impegnati a risolvere”.

E’ la risposta del sindaco di Savona, Ilaria Caprioglio, al vertice tenutosi ieri in Regione tra i rappresentanti provinciali dei partiti di centrodestra e il presidente Giovanni Toti in merito al rimpasto annunciato dal primo cittadino savonese. Negli scorsi giorni infatti Caprioglio aveva annunciato la volontà di modificare l’assetto della giunta estromettendo un assessore forzista, Barbara Marozzi, e ritirando la delega all’Ambiente a un altro forzista, Piero Santi, per fare posto a due nuovi assessori non appartenenti ai partiti (il civico Andrea Sotgiu e una figura esterna, Doriana Rodino). Una decisione che aveva scatenato le reazioni critiche di tutti i vertici dei vari partiti, da Toti a Rixi, da Vacca a Sasso Del Verme, passando addirittura per il “dissidente” Melgrati.

Il vertice di ieri proponeva diversi scenari: Vince Savona (la coalizione che unisce FI, Lega e FdI) avrebbe potuto “ingoiare il rospo” oppure ritirare il proprio appoggio. Alla fine dall’incontro è emersa una via intermedia, una sorta di “ultimatum”: ok al rimpasto, ma soltanto concordato. Con un comunicato a firma Santiago Vacca (coordinatore provinciale di Forza Italia) il partito ha rinnovato il proprio appoggio al sindaco e accettato il suo punto di vista su un necessario cambiamento: “Piena disponibilità a prendere tutte le misure necessarie, anche a fronte di una serena autocritica sul lavoro fino a qua svolto”. A una condizione, però: “Concordando le priorità, le scelte e le tempistiche. Rifuggiamo dalle nebulose soluzioni fino ad oggi ipotizzate”.

Parole che però Caprioglio respinge al mittente, rivendicando il proprio ruolo. “La soluzione individuata per addivenire a questo cambio di passo non è affatto nebulosa o dettata da altre motivazioni, anzi, il contrario – scrive – è stata attentamente ponderata da chi, quotidianamente, si rapporta con la macchina amministrativa e con gli organi esecutivi e consiliari e cioè il sindaco. È colui che guida ogni giorno l’automobile che sa quando è necessario cambiare l’olio o controllare la pressione delle gomme”.

La sensazione, quindi, è che Caprioglio non abbia alcuna intenzione di fare un passo indietro sui nomi scelti, ma sia anzi intenzionata a proseguire sulla propria strada. “I progetti per la città sono già stati presentati e chiaramente delineati in questi primi due anni di lavoro – rivendica – le basi sono state poste e adesso è fondamentale un’azione immediata che permetta di portare a compimento quanto progettato e finanziato. L’assetto di giunta, funzionale per perseguire gli obiettivi che ci siamo prefissati, è stato individuato in questi mesi e non possiamo più permetterci di lasciare trascorrere altro tempo poiché ai cittadini, e solo a loro, con urgenza e con senso di responsabilità dobbiamo rendere conto del nostro lavoro”.