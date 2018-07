Savona. Molti i temi trattati e molte gli impegni presi ieri pomeriggio all’ennesimo incontro tra tutte le associazioni provinciali che operano nel femminile e pari opportunità con l’assessore del Comune di Savona Barbara Marozzi.

“Il tavolo delle pari opportunità è un momento importantissimo non solo di confronto, ma anche di progettualità e dialogo; oggi abbiamo discusso sui temi più sensibili ed importanti riguardanti il femminile per mettere in cantiere le iniziative che avranno luogo a partire da questo autunno – spiega l’assessore Marozzi – Inoltre abbiamo commentato insieme il percorso da loro svolto durante i corsi di formazione base sulla violenza di genere curati da Anci Liguria e Regione Liguria che si sono tenuti nella nostra città e hanno riscontrato molto interesse e coinvolgimento da parte delle associazioni”.

Foto 2 di 2



Marozzi rinnova il format: “I prossimi incontri si terranno a settembre con un altro seminario di formazione tematico sul tema della tratta e non sarà scontata la presenza degli studenti che verranno resi complici di queste iniziative volte alla sensibilizzazione”.