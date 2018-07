Savona, scritte contro i City Angels in via delle Trincee: “Sbirri infami”

Savona. Recita “City Angels sbirri infami” la scritta apparsa nelle scorse ore su un muro di via delle Trincee a Savona.

Una protesta, ovviamente anonima, contro gli “Angeli della Città” fondati nel 1994 da Mario Furlan (nome in codice “Stone”), giornalista e docente universitario originario di Savona. Sono presenti in Italia e Svizzera. La sezione savonese è la ventesima creata in Italia. I suoi membri savonesi si auto-definiscono “un’associazione onlus a carattere laico, multietnico e antirazzista di volontari di strada d’emergenza”, quindi ben lontana dall’attività di “vigilantes” ipotizzata dall’autore della scritta.

Anche per questo, i City Angels savonesi dichiarano: “Se difendere i più deboli e dedicarsi agli emarginati, a chi ha bisogno perché ha perso tutto, se cercare di rendere le strade più vivibili, i parchi dove giocano i nostri figli più sicuri e cercare di essere buoni cittadini vuol dire essere sbirri e infami, allora sì, lo siamo. E con orgoglio. E’ proprio dalle persone come questa, che si nascondono per mandare messaggi di odio e intolleranza che ci vogliamo liberare. L’inciviltà è sinonimo di ignoranza”.

E poi: “Vogliamo comunque ringraziare questo anonimo graffitaro, che ci ha regalato inconsapevolmente un po’ di visibilità. Di certo chi leggerà il suo messaggio vorrà andare a vedere chi sono questi City Angels. E magari qualche curioso per sfatare questa affermazione si unirà a noi”.