Savona, sabato la seconda e conclusiva sessione del VII Congresso Territoriale ARCI

Sabato prossimo 7 luglio, a partire dalle 9:00, presso la SMS Fratellanza Leginese – Circolo ARCI Milleluci a Savona – nel quartiere di Legino – si terrà la seconda e conclusiva sessione del VII Congresso Territoriale ARCI Savona. Il 2018, infatti, è l’anno del Congresso per l’Associazione ARCI, una delle più importanti associazioni di promozione sociale italiane con quasi 5mila circoli ed un milione di socie e soci in tutto il territorio nazionale. Ad inizio giugno a Pescara si è svolto il Congresso Nazionale con la rielezione della presidente Francesca Chiavacci, mentre a metà settembre si terrà quello regionale.

L’ARCI provinciale a Savona è una delle realtà più importanti ed attive del terzo settore savonese, con un forte radicamento territoriale soprattutto nel capoluogo di provincia, nelle cittadine limitrofe e nell’immediato entroterra. Un radicamento basato su una rete di quasi 80 basi e circa 12.000 soci. Una rete che ha solide radici nella tradizione mutualistica, nella solidarietà, negli ideali antifascisti, nell’antirazzismo, nella lotta alle discriminazioni, nella tutela dell’ambiente e dei diritti umani.

All’appuntamento congressuale di sabato prossimo è prevista la partecipazione di ben 125 delegati e delegate in rappresentanza delle Società di Mutuo Soccorso e dei Circoli aderenti ARCI di tutta la provincia. Intenso il programma della giornata che prevede la relazione del Presidente Provinciale uscente, Alessio Artico, la votazione del nuovo Statuto provinciale, l’elezione del nuovo Consiglio Provinciale. Si prevedono interventi da parte di rappresentanti di associazioni ed organismi del terzo settore savonese. Parteciperà ai lavori anche il Presidente Regionale Walter Massa. Alla conclusione del Congresso si riunirà il neo eletto Consiglio Provinciale che eleggerà il nuovo Presidente del Comitato.

“Il Congresso di un’associazione come l’ARCI rappresenta un momento di incontro, confronto e discussione sui temi che ci stanno a cuore e che caratterizzano l’azione quotidiana della nostra Associazione e di tutte le realtà territoriali che la compongono” afferma Alessio Artico, presidente provinciale ARCI Savona. “Sabato sarà il momento in cui fare un bilancio del cammino compiuto nell’ultimo quadriennio e per gettare le basi di quello futuro con l’elezione dei nuovi organismi dirigenti” conclude Artico.