Savona Rugby, il commento al girone: “Si profila un campionato molto equilibrato”

Savona. Il campionato di rugby di Serie C1 avrà inizio nel weekend del 14 ottobre e determinerà otto promozioni in Serie B e tredici retrocessioni in C2.

Anche quest’anno il Savona è inserito nel Girone D a dodici squadre, suddiviso in due Pool territoriali da sei squadre, con sviluppo in due fasi, promozione e salvezza: una squadra salirà in Serie B, mentre due squadre scenderanno in Serie C2.

In particolare il Girone D è costituito da un Pool 1 interamente piemontese in cui militano Stade Valdotain, Ivrea Rugby Club, Cus Torino, Rivoli Rugby, VII Rugby Torino e Amatori Verbania; il Pool 2 è a composizione mista, con Savona Rugby, Union Rugby Riviera Imperia, Rugby San Mauro, Cus Genova, Cus Pavia e Moncalieri Rugby.

Le due Pool disputeranno un girone all’italiana con andata e ritorno, al termine del quale le prime tre squadre classificate costituiranno il nuovo girone promozione e le altre il girone salvezza.

“Un primo commento – dichiarano i dirigenti biancorossi – riguarda la costituzione della Pool 2, dove oltre a Savona ritroviamo l’Imperia a cui si aggiunge il Cus Genova, neo promosso dalla C2, seconda squadra del club della lanterna. Ricordiamo che il Cus Genova, con la sua prima squadra, ha mancato per un soffio la promozione al massimo campionato nazionale, da quest’anno ribattezzato Pro12. Allo stesso modo, rispetto alla scorsa stagione rimarchiamo l’assenza di altre due compagini liguri“.

“Con piacere – proseguono – auguriamo un ottimo campionato di Serie B all’Amatori Genova, che lo scorso anno alla fine di una fase promozione quanto mai combattuta e ricca di colpi di scena ha guadagnato la promozione all’ultima giornata, vincendo ad Ivrea per 45 a 20. Allo stesso modo speriamo che la parentesi della C2 occorsa al Cffs Rugby Cogoleto si risolva in un solo anno di purgatorio, con una veloce promozione che riporti la squadra ad un livello più consono alle sue tradizioni”.

“Il secondo commento è per le forze in campo – sottolineano -. Ritroviamo squadre avvezze alla C1 e ben note quali il Cus Pavia, fino all’ultimo in lotta per la B, altre al San Mauro e l’Imperia che si sono classificati rispettivamente primo e terzo nella Pool salvezza, quindi di ottimo livello. Cus Genova e Moncalieri sono stati entrambi promossi dalla serie inferiore e quindi possiedono una carica, grinta e determinazione che li faranno iniziare a passo di carica“.

“Si profila dunque un girone molto equilibrato – concludono i dirigenti del Savona -, da verificare alla luce delle variazioni nell’organico; in campionati come questo basta infatti qualcuno che smetta o qualche giovane che vada all’università che i rapporti di forza mutano drasticamente”.