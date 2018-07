Savona Rugby in Dragon Boat

Osiglia. In attesa di conoscere la composizione del prossimo campionato di Serie C1, il Savona Rugby si è cimentato nell’inusuale competizione legata alla seconda edizione del Dragon Boat Festival, in scena sul Lago di Osiglia.

Una compagine di rugbysti prestati al remo ha preso parte oggi pomeriggio alle gare sul lago ligure; per quanto diverso da mischie e seconde linee d’attacco il team biancorosso non ha sfigurato, arrivando in finale dove ha pure rischiato di vincere la competizione.

Un pomeriggio di divertimento e di team bulding dunque, dove sono saltati tutti i riferimenti classici della palla ovale a favore della dura legge del remo.

A giudicare dal gradimento e dal successo ottenuto, il secondo posto non è certo da buttare, è possibile che la diversione estiva prenda piede, creando un vero e proprio spin-off competitivo.