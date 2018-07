Savona. Ieri pomeriggio si è svolta la prima sgambata per il Savona con i ragazzi della Juniores nazionale. Il risultato finale è stato di 4 a 0 per la prima squadra con le reti di Virdis, Muzzi e la doppietta di Galli.

Un ottimo test con ritmi intensi nonostante i carichi di lavoro di questi giorni. Una bella giornata che ha ospitato tanti curiosi nella Scuola di Formazione personale penitenziario di Cairo Montenotte.

Giovedì i biancoblù hanno svolto in mattinata un intenso lavoro aerobico, mentre i portieri svolgevano un lavoro personalizzato con pesi e bilanciere. Nel pomeriggio si è tenuto un piccolo torneo con tre squadre a campo ridotto, terminato con la vittoria della formazione di Ferrando, Vittiglio e Virdis. Venerdì la giornata sul campo si è tenuta con i soliti ritmi alti, con esercitazioni in fase difensiva e offensiva in mattinata e partitelle a campo ridotto e campo aperto nel pomeriggio.

Oggi pomeriggio libero per la squadra, che si ritroverà in serata per una cena tutti insieme in Val Bormida.

Nel frattempo è ufficiale, anche se già da qualche giorno ha iniziato a mettere benzina nella gambe della squadra: Tito Montorsi è il preparatore atletico del Savona.

Montorsi, laureato alla Magistrale di Scienze Motorie, ha lavorato nel genovese con la Voltrese e l’Amicizia Lagaccio ed allenato, essendo in possesso del Patentino Uefa C, nel settore giovanile di Progetto Atletico.