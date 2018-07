Savona, il presidente Maria Bolla festeggia 86 anni: gli auguri della locale sezione Aned

Savona. Importante ricorrenza quest’oggi per Maria Bolla, presidente della sezione And di Savona-Imperia, che compie 86 anni.

Sorella di Nino e Giancarlo, Maria è figlia di Bernardo Bolla, deportato politico iscritto al partito comunista, impiegato presso lo stabilimento della Ferrania dove è stato arrestato nello stabilimento nel marzo 1944 e deportato ad Ebensee, sottocampo di Mauthausen. La madre, invece, è stata incarcerata come antifascista nel carcere Le Nuove a Torino.

Dopo la liberazione, Maria Bolla si è sempre occupata di sociale e di volontariato e ha ricoperto anche la carica di presidente delle opere sociali, della società La Generale e dell’Udi di Savona.

Attualmente gestisce, insieme al fratello Giancarlo, uno storico negozio di vini in centro città, ma senza mai dimenticare il suo ruolo sia come famigliare, sia come antifascista dell’associazione degli ex deportati, di cui ha preso le redini dopo la scomparsa del padre per proseguire l’opera di testimonianza del sacrificio e del dolore dei morti savonesi e della Provincia assassinati nei lager nazisti- Nel 2010, durante il precedente consiglio nazionale, è stata eletta all’unanimità vicepresidente nazionale.

“Tutta la sezione di Savona e Imperia, – hanno fatto sapere da Aned, – porge a Maria Bolla i migliori auguri di buon compleanno ed un grazie per tutto quello che ha fatto per l’associazione in tutti questi anni”.