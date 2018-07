A Savona prendono il via i “Giovedì in Musica”: si parte con i Queenmania

Savona. Giovedì 5 luglio, alle 22, in piazza Sisto IV, a Savona, inaugura l’edizione 2018 dei “Giovedì in musica”, serie di appuntamenti che coinvolgono la città di Savona con spettacoli, arte, scienza e shopping per tutto il mese di luglio.

La manifestazione è stata organizzata dall’associazione Corelli; realizzata grazie alla proficua collaborazione con Coop Liguria, Diocesi Savona-Noli, AsCom, Università degli Studi di Genova; le associazioni “A Campanassa” e “Amici del Patrimonio Ecclesiastico”.

Si comincerà sulle note dei Queenmania, tribute band dell’intramontabile gruppo di Freddie Mercury che, capitanata dal front-man Sonny Ensabella, unisce potenza, magia ed energia rivisitate nella maniera più realistica e fedele possibile tra cambi di costume e movenze tipiche della band britannica. Un’occasione unica per assistere dal vivo a uno degli show più apprezzati in Europa, che dal 2006 a oggi ha proiettato la storia e il percorso artistico dei Queen in quasi 1000 show, con la partecipazione di una serie di special guests del calibro di Enrico Ruggeri, Luigi Schiavone, Irene Fornaciari, Entics e Giusy Ferreri.

Non solo musica, i giovedì di luglio saranno un appuntamento immancabile per vivere la migliore Savona in modalità estiva: negozi aperti, apericena e drink in ogni bar, attività ludiche per tutte le età – laboratori didattici scientifici insieme ai ragazzi dell’Università – con particolare attenzione alla valorizzazione artistica di musei, monumenti e luoghi simbolo della città. Il Museo d’Arte di Palazzo Gavotti e la Cappella Sistina resteranno infatti aperti dalle 20.30 alle 23.30 con ingresso gratuito.

Tra le novità di questa edizione, l’apertura straordinaria della Campanassa per l’iniziativa unica nel suo genere dal titolo “Campanassa, itinerari sotto le stelle tra storia e musica” realizzata in collaborazione con il Comune di Savona e grazie agli sponsor Rotary Club di Savona, Azimut Wealth Menagement, Farmacia Saettone, Commercialisti Associati e Zurich; visitabile previa prenotazione dalle 20 alle 22 di ogni giovedì.

In occasione del primo appuntamento, gli ospiti assisteranno ad “Acoustic Voyage”, concerto solista del chitarrista Lorenzo Piccone, che si esibirà nella meravigliosa cornice della torre.