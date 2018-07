Savona, in piazza del Popolo il concerto della Forzano Junior Band

Savona. Si è svolto ieri sera, nella splendida cornice dei giardini di piazza del Popolo a Savona, il concerto estivo della Forzano Junior Band.

La serata si è svolta nell’ambito delle iniziative che il Comitato Cittadini per piazza del Popolo porta avanti da tempo con l’obiettivo di “riqualificare questa bellissima zona della nostra città”.

“È stata una bellissima serata, e desidero ringraziare di cuore le nuove leve della Banda Forzano per aver dato la propria disponibilità a titolo gratuito per aiutarci a lavorare per la piazza – ha detto il presidente del Comitato Silvano Tabó – Presto ci saranno altre iniziative, non mancheremo di tenervi aggiornati”.