Savona, una persona minaccia di togliersi la vita gettandosi dal Priamar

Savona. E’ stata tratta in salvo dai militi della croce bianca di Savona intervenuti sul posto la donna che, questo pomeriggio, ha minacciato di togliersi la vita lanciandosi dalla Fortezza del Priamar.

L’episodio si è verificato intorno alle 18 di oggi quando alcuni passanti hanno notato una persona sporgersi pericolosamente nel vuoto.

Immediata la chiamata al Nue e l’arrivo sul posto di un equipaggio della pubblica assistenza savonese. Dopo alcuni minuti di “trattative”, i sanitari sono riusciti a far desistere la donna dai suoi intenti suicidi e convincerla a recarsi in ospedale per gli accertamenti del caso.

Sul posto anche una squadra dei vigili del fuoco di Savona.