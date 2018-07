Savona, il Pd bacchetta la maggioranza: “Vergognoso teatrino del centrodestra, incapacità del sindaco”

Savona. “Mentre la città è invasa dai rifiuti e sporca come non è mai stata, la maggioranza di centrodestra mette in scena un teatrino al limite dell’inverosimile”. Così le segreterie cittadine e provinciali ed il gruppo consiliare del Pd di Savona commentano la recente “tempesta” scatenatasi all’interno della maggioranza del sindaco Ilaria Caprioglio, che come raccontato nei giorni scorsi anche da IVG.it pare essere in preda a tensioni interne piuttosto forti.

Una crisi che, secondo gli esponenti Dem, sta distogliendo l’attenzione degli amministratori sui problemi della città della Torretta: “Tutti troppo impegnati a occuparsi di poltrone e rimpasto di giunta, agli equilibri interni tra alleati, per pensare alla città e ai savonesi, con un sindaco che, oltre a confermare da oltre due anni la manifesta incapacità ad amministrare Savona, non è neanche in grado di gestire i rapporti interni alla sua maggioranza”.

“Le poche cose prodotte da questa giunta non hanno certo dato buon esito e questo è ormai sotto gli occhi di tutti. Il caso Ata, come già evidenziato alcuni giorni fa, è emblematico dell’inadeguatezza di questa giunta e di questa amministrazione comunale. D’altra parte questo sindaco sembra dover rendere conto ad altri piuttosto che ai cittadini che l’hanno votata”, concludono dal Pd.