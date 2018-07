Savona. Sono state consegnate nei giorni scorsi alle donne in terapia presso la breast unit dell’Asl 2 Savonese le borse per il drenaggio realizzate dalle allieve dei Corsi Triennali per Operatore dell’Abbigliamento dell’Isforcoop Savona.

“Il progetto My Bag in Breast Unit è dedicato alle donne che affrontano un intervento chirurgico per tumore al seno, alle quali viene donata una borsa a tracolla in tessuto, realizzata a mano, per contenere i drenaggi post-intervento” spiegano da Isforcoop.

“L’iniziativa nasce principalmente con l’obiettivo di migliorare il comfort per la donne operate che dopo l’intervento chirurgico devono convivere per alcuni giorni con il dispositivo per il drenaggio, facilitandone la gestione e il trasporto e riducendone l’impatto visito. Dalle donne per le donne, questo piccolo dono simboleggia attenzione e solidarietà” concludono da Isforcoop che ha realizzato il progetto con il contributo dell’Associazione Amici Centro Oncologico Pietro Bianucci.