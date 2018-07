Savona. Da Savona a Mosca per cucinare in un ristorante che, di recente, è stato nominaro come miglior nuovo locale della capitale russa. E’ l’avventura del savonese Gianmaria Sapia, 33 anni, che da sei mesi è l’executive chef del “Mollusca”, nel centro di Mosca.

“Il mese scorso siamo stati nominati come miglior nuovo ristorante di tutta Mosca e io sono stato anche inserito nella lista dei migliori 25 chef stranieri della città” racconta Sapia che nel suo percorso professionale sta seguendo una tradizione di famiglia visto che è il nipote di Nicola Marino, titolare della nota pizzeria ristorante “da Nicola” di Savona.

Così, grazie allo chef Gianmaria Sapia, da oggi anche a Mosca c’è un po’ di Savona in cucina che ieri sera, tra l’altro, è stata apprezzata da una cliente d’eccezione: l’attrice Pamela Anderson (nella foto sotto).