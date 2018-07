Savona, il mercato settimanale pronto al trasloco: “Rivoluzione necessaria rimandata troppo a lungo”

Savona. Traslocherà ufficialmente da lunedì 9 luglio il mercato settimanale di Savona, che dalla consueta sede di piazza del Popolo ora si sposterà in via Sormano, via Montesisto, via Monti, via Brusco, piazza del Popolo, via Ratti, Via Guidobono (sino a corso Mazzini), via Astengo, via Verzellino, via Montenotte (sino a corso Mazzini), via Rella, corso Italia (nell’area a traffico limitato).

I dettagli del progetto di trasloco sono stati presentati questa mattina a Palazzo Sisto dai rappresentanti dell’amministrazione comunale del sindaco Ilaria Caprioglio. Che ha dichiarato: “Il progetto di spostamento del marcato settimanale ha richiesto un grande lavoro di ascolto ed ha seguito un iter lunghissimo. Ogni volta che credevamo di essere giunti ad un risultato, ecco spuntare un nuovo problema. Il trasloco non è frutto di un capriccio, ma risponde ad una necessità. Si tratta di uno di quei problemi rinviati per troppo tempo nella speranza che qualcuno poi ci avrebbe pensato”.

L’assessore Maria Zunato rivolge un grande “grazie alle associazioni di categoria che hanno condiviso con noi questo percorso affinché questo spostamento potesse finalmente vedere la luce. Ringrazio i funzionari degli uffici, ma anche i responsabili degli altri settori che si sono adoperati perché questo progetto potesse vedere la luce. Grazie anche ad Ata, che ha predisposto con noi il piano di pulizia, e ai commercianti che si sono resi disponibili a supportarci nel trasferimento. Ringrazio il sindaco e la giunta che mi hanno supportato in questa impresa complicata ma che alla fine credo si rivelerà gratificante per la città”.

Nel suo lavoro, l’amministrazione ha voluto “creare le condizioni affinché la popolazione fosse tutta informata di quanto sta accadendo. E’ importante ribadire ancora una volta quali saranno le zone interessate dal trasferimento. Abbiamo preparato un volantino informativo molto dettagliato e abbiamo tappezzato la città, quindi i cittadini non potranno proprio dire che non li abbiamo informati”.

Nonostante l’informazione capillare, ancora questa mattina l’associazione Goia Ugl, associazione di categoria della microimpresa, dei commercianti fissi ed ambulanti, ha manifestato la propria contrarietà all’iniziativa: “Lunedì verificheremo i disagi per la città – risponde Zunato – Ma siamo tutti disponibili a collaborare in modo da valorizzare i punti di forza e correggere le debolezze di questa iniziativa. Servirà almeno un mese per sperimentare in maniera completa questa nuova soluzione che riporta il mercato in città dopo 33 anni. Tante amministrazioni l’avevano annunciato ma nessuno poi ha avuto il coraggio di farlo. Noi, invece, lo abbiamo portato a termine”.

Il vice sindaco Massimo Arecco: “C’è voluto un grande coraggio politico per realizzare un progetto di questo genere. Iniziative come questa possono avere ripercussioni anche a livello elettorale, ma il sindaco non se n’è curato ed ha pensato unicamente al bene della città. Sappiamo che qualcuno mugugnerà, ci saranno difficoltà legate alla viabilità. Tra sei mesi, però, la gente mugugnerà perché questo cambiamento non è stato fatto prima. In ogni caso, saremo pronti a intervenire con tutti gli aggiustamenti e le correzioni che dovessero rendersi necessari”.

Zunato ricorca ancora che l’area mercatale sarà messa in sicurezza dai pilomat, cioè i dissuasori “a pilone” a scomparsa che scendono al di sotto del livello del manto stradale: “La soluzione prevista allora sembrava un miraggio impossibile, e invece sarà uno dei primi progetti ad essere avviati grazie al finanziamento regionale da 800 mila euro (il 20 per cento a spese del Comune, il resto corrisposto dalla Regione attraverso il Fondo Strategico)”.