Savona, lutto per la scomparsa dell’ex presidente Carisa Giorgio Ingaramo

Savona. Lutto a Savona per la scomparsa di Giorgio Ingaramo, molto conosciuto nella città della Torretta dove ha ricoperto anche l’incarico di presidente Carisa.

Ingaramo, classe 1924, è morto ieri all’ospedale San Paolo. Ha lavorato nella Cassa di Risparmio di Savona per più di quarant’anni di Savona. Con una brillante carriera iniziò come semplice impiegato per poi diventare, negli anni, funzionario, dirigente dell’Ufficio Crediti, direttore generale ed infine, come ultimo e prestigioso incarico, Presidente di Carisa.

L’ultimo saluto a Giorgio Ingaramo, che lascia i figli Guido, Marco e Marina, sarà dato domani mattina, giovedì 5 luglio, alle 11 nella Chiesa di Sant’Andrea, in piazza dei Consoli, a Savona. Oggi alle ore 18,30, all’obitorio del San Paolo, sarà celebrato il rosario.