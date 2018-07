Savona. Prenderanno il via lunedì i lavori di realizzazione di una nuova vasca per le acque reflue in piazza della Consolazione, davanti alla chiesa di Santa Rita a Savona.

Questo lavoro prevede la realizzazione di una nuova vasca adibita all’accumulo dei reflui della fogna nera proveniente da corso Ricci e al rilancio dei liquami verso la condotta comunale di via Luigi Corsi, verrà realizzata vicino a quella già esistente. Costerà 250.000 euro tra progetto e realizzazione dei lavori ivi compresa la demolizione di un cunicolo napoleonico (autorizzata dalla Soprintendenza) che sarà eseguita sotto la sorveglianza di Archeologica.

In seguito verrà realizzata la nuova vasca nonché un cavidotto passante per Corso Ricci fino alle Ammiraglie dove verranno ubicati i quadri elettrici ed il box contenente il gruppo elettrogeno di continuità. “Il sistema sarà di nuova concezione, e a garanzia dell’ambiente – spiega l’assessore Piero Santi – se anche a causa di una forte perturbazione mancasse la corrente elettrica di Enel, il gruppo elettrogeno garantirà che il liquame venga scaricato sempre nella condotta evitando che fuoriesca nel Letimbro. Un importante passo avanti dal punto di vista ambientale”.

I lavori inizieranno il 23 luglio e avranno durata di 4 mesi. L’impresa esecutrice sarà la ditta Asa Srl di Genova, che ha già provveduto oggi a delimitare l’area di cantiere di fronte alla chiesa di Santa Rita. “Si perderanno una ventina di parcheggi, ma non ci saranno modifiche alla viabilità né disagi” garantisce Santi.