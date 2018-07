Savona, la lista civica all’attacco: “Da tempo la Città necessita di un vigoroso cambio di passo”

Savona. Il possibile, chiacchierato rimpasto che potrebbe mettere in atto il sindaco Ilaria Caprioglio a Savona continua a far rumore. E le ultime indiscrezioni e le recenti esternazioni di alcuni rappresentanti politici della maggioranza hanno portato la lista civica 2.0 – “Uniti per Savona” a chiarire la propria posizione.

“È ormai da tempo, – hanno fatto sapere in una nota congiunta i consiglieri Gianni Dogliotti, Alberto Marabotto, Elda Olin Verney, Simona Saccone, Andrea Sotgiu, Alessandro Venturelli, – che chiediamo al sindaco e alla giunta un vigoroso cambio di passo e una maggiore incisività nelle scelte politiche e nello svolgimento delle attività progettuali contenute nel programma che abbiamo sottoposto in campagna elettorale all’esame dei cittadini e che hanno condotto alla vittoria del centro-destra”.

“Reputiamo ormai indispensabile un profondo mutamento che può passare solo attraverso la costruzione di una squadra che, considerati anche i mutati equilibri all’interno della maggioranza stessa, risulti ancor più coesa e capace di assumere decisioni importanti e determinanti per la nostra Città”.

“La giunta deve essere sempre espressione del territorio e pertanto, nel rivendicare comunque la necessaria rappresentanza all’interno della stessa di un nostro rappresentante, chiediamo che ogni mutamento al suo interno venga concordato preventivamente con le forze civiche e politiche espressione del voto degli elettori”.

“Auspichiamo che si apra su questi temi un confronto franco sui progetti e sulle idee, e in quest’ottica la nostra componente sarà sempre pronta a dare, come del resto fino a oggi ha costantemente fatto, il proprio apporto e appoggio”.

Siamo convinti che debba essere individuata, con la massima sollecitudine, una nuova strada per rilanciare la politica di governo della Città e in tale ottica rinnoviamo la nostra stima verso il sindaco, sicuri che saprà trovare – come già ha dimostrato di saper fare in passato – la sintesi tra le varie anime che compongono il centro-destra cittadino”, hanno concluso dalla lista civica.