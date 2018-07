Savona, intervento di prevenzione osteopatia e glaucoma dei Lions

Savona. Come programmato, ieri sera, giovedì 12 luglio, il Lions Club Vada Sabatia e il Lions Club Priamar si sono dati appuntamento in via Luigi Corsi a Savona, davanti ad Agos (l’ufficio di Gennaro De Rosa e Fabia Fabiano) dove è stato posizionato già dal pomeriggio il mezzo polifunzionale per effettuare le visite gratuite a savonesi un po’ stupiti da questa splendida possibilità.

“Sono state consegnate piantine di profumatissimo basilico, dietro ad un’offerta del tutto volontaria e simbolica, il cui ricavato andrà alla Banca degli occhi – spiegano dai Club – Malgrado un inizio di serata un po’ incerto a causa di un’antipatica pioggerellina, l’attività di volontariato è poi proseguita serena, con una discreta affluenza di persone”.

Giovedì prossimo replica in via Manzoni.