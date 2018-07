Savona, Giusto smorza la polemica con il sindaco: “Sulla cultura siamo sulla strada giusta”

Savona. “Sono contento di aver smosso le acque nel mondo culturale savonese, ed ho ottenuto grande appoggio in queste ore dalle associazioni culturali, ma le mie parole sono state travisate”. Queste le precisazioni del presidente del Consiglio comunale di Savona Renato Giusto dopo la “bordata” lanciata al sindaco Caprioglio, che non ha mancato di suscitare polemiche e prese di posizione.

“Non era un attacco verso il sindaco, ma una convinzione che il sindaco sta andando nella direzione giusta, per me la cultura dovrebbe aver un assessorato dedicato” sottolinea ancora Giusto.

“Savona è sempre stata una citta attiva in questo ambito, ed ha ancora un ampio margine di crescita” conclude.

“Concordiamo che la cultura debba ricoprire un ruolo centrare nella vita dei savonesi” aggiunge ancora Matteo Venturino, capogruppo della Lega Nord in comune: “Siamo convinti che il lavoro svolto fin ora dal sindaco va in quella direzione – conclude il Capogruppo – ma siamo sempre pronti a creare stimoli per trasformare Savona in una vera città della cultura”.